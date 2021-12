Dieci nuovi astronauti per la Nasa, 6 uomini e 4 donne (Di sabato 11 dicembre 2021) La Nasa ha annunciato di recente la nuova classe di astronauti, 10 in tutto - di cui 6 uomini e 4 donne - i "membri della generazione Artemis" come li ha definiti l'amministratore dell'agenzia spaziale statunitense Bill Nelson. I Dieci astronauti sono stati selezionati da una platea di circa 12mila candidati, un risultato che conferma quanto sia difficile essere scelti. Nichole Ayers, Christopher Williams, Luke Delaney, Jessica Wittner, Anil Menon, Marcos Berríos, Jack Hathaway, Christina Birch, Deniz Burnham e Andre Douglas ce l'hanno fatta e il prossimo gennaio si presenteranno al Johnson Space Center di Houston per iniziare due anni di addestramento, che si articola in cinque categorie principali: funzionamento e manutenzione dei complessi sistemi della Stazione spaziale ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) Laha annunciato di recente la nuova classe di, 10 in tutto - di cui 6e 4- i "membri della generazione Artemis" come li ha definiti l'amministratore dell'agenzia spaziale statunitense Bill Nelson. Isono stati selezionati da una platea di circa 12mila candidati, un risultato che conferma quanto sia difficile essere scelti. Nichole Ayers, Christopher Williams, Luke Delaney, Jessica Wittner, Anil Menon, Marcos Berríos, Jack Hathaway, Christina Birch, Deniz Burnham e Andre Douglas ce l'hanno fatta e il prossimo gennaio si presenteranno al Johnson Space Center di Houston per iniziare due anni di addestramento, che si articola in cinque categorie principali: funzionamento e manutenzione dei complessi sistemi della Stazione spaziale ...

