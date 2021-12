Covid oggi Lazio, 1.745 contagi e 10 morti. A Roma 872 nuovi casi (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.475 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.995 tamponi molecolari e 27.850 antigenici con un tasso di positività al 3,6%. I ricoverati sono 774, 108 le terapie intensive occupate e 660 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono a quota 872. “Dei 10 decessi di oggi 8 non sono vaccinati” dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 . Nel dettaglio nella Asl Roma 1: sono 323 i nuovi casi e ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 1.475 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, sabato 11 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.995 tamponi molecolari e 27.850 antigenici con un tasso di positività al 3,6%. I ricoverati sono 774, 108 le terapie intensive occupate e 660 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 872. “Dei 10 decessi di8 non sono vaccinati” dice l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il-19 . Nel dettaglio nella Asl1: sono 323 ie ...

