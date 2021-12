Covid: in Veneto 4.062 nuovi casi e 8 morti (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.062 i nuovi casi di contagio da Sars - Cov2 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 548.750. Il bollettino regionale, anticipato stamani dal presidente Luca Zaia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 4.062 idi contagio da Sars - Cov2 registrati nelle ultime 24 ore in, che portano il totale a 548.750. Il bollettino regionale, anticipato stamani dal presidente Luca Zaia, ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il fisico Sestili: “A Natale picco di 30mila contagi, ma la crescita rallenta”. In Veneto 4mila casi in un g… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: 'Oggi 4mila nuovi casi, ma facciamo tanti tamponi' #covid - Adnkronos : #Covid, Zaia: 'Non ce l'ho con #novax, ma vaccino è soluzione. Finiamola con le menate, 83% ricoverati oggi in Vene… - MattiaGallo17 : RT @Antipeppe: @539th Si inizia con Veneto 4.062 vs 2.560 ???? +1.126 sull'atteso ?? +34 ricoveri +4 uti +6 decessi (l'articolo però dice 8,… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Covid, il fisico Sestili: “A Natale picco di 30mila contagi, ma la crescita rallenta”. In Veneto 4mila casi in un gior… -