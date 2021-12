Coronavirus | a Trento no vax rifiuta di essere intubato e muore

(Di sabato 11 dicembre 2021) In Trentino un no vax è morto in ospedale dopo averto di. Quando l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, si apprende dalla Rai di,...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trento

E' morto così un uomo di 50 anni, una delle due vittime del Covid indicate nell'ultimo bollettino diffuso dalla Provincia di. Il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale ...Era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara dia causa di un'insufficienza respiratoria dovuta al contagio da. Ma l'uomo, un cinquantenne non vaccinato e non affetto da altre patologie, rifiutando di firmare il consenso ...Il paziente, un 50enne, era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Chiara di Trento e al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con l’intubazione ...Attualmente, le condizioni di Mauro da Mantova sono estremamente gravi. Ammalato di Covid-19, non risponderebbe alle cure dei medici dell’ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverato in terapia ...