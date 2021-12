Cesaris confessa l' omicidio di Tarquinia | Sono stato io a sparare

(Di sabato 11 dicembre 2021) AGI - "io a". E' quanto avrebbe confermato Claudio, il 68enne accusato dell'di Dario Angeletti. Da quello che riferisce il legale all'AGI,si sarebbe disfatto dell'arma del delitto. Nessuna premeditazione, dunque, secondo quantoto dall'indagato: dopo un colloquio con Angeletti, avvenuto in maniera del tutto casuale e senza previo appuntamento, avrebbe avuto un raptus. Forse una frase mal digerita, secondo quando trapela. I due, fanno sapere i legali, non si sarebbero mai incontrati prima: nessuna conoscenza pregressa. "Al momento non cile esigenze della custodia in carcere. Il peso mediatico della vicenda, probabilmente, ha influito sulla decisione", ha detto ancora il legale di ...

Claudioha confessato di essere stato lui ad uccidere Dario Angeletti , il professore dell'Università della Tuscia e biologo marino trovato morto all'interno di un'auto in un parcheggio a Tarquinia ...Claudio, il 68enne arrestato per l'omicidio del professore della Tuscia Dario Angeletti, ha confessato. Angeletti era stato trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia, in un parcheggio.Ha un nome l’assassino di Dario Angeletti, il professore della Tuscia trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il fermato, Claudio Cesaris, 68 anni, ha conf ...Omicidio Angeletti a Tarquinia, Claudio Cesaris, il 68enne accusato di aver ucciso martedì pomeriggio il docente universitario confessa ...