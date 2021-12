Austin Theory: “Voglio far ritirare John Cena in modo da non ‘vederlo’ più” (Di sabato 11 dicembre 2021) John Cena è un 16 volte campione del mondo e ha portato la compagnia sulle sue spalle per tutta l’era PG. Dal 2017, è diventato un part-timer in ed è apparso sporadicamente a causa dei suoi impegni a Hollywood. Nelle ultime due settimane, Austin Theory è stato impegnato in una storyline con il presidente della WWE Vince McMahon. Theory ha avuto una solida esperienza nel main roster finora, avendo sconfitto Jeff Hardy, affrontato Big E per il WWE Championship e ora è coinvolto in una storyline con il Chairman. Mentre parlava con Alternative Sport, gli è stato chiesto se preferirebbe fare squadra con John Cena a WrestleMania e vincere i tag team championships o ritirarlo. Theory ha chiarito che vuole pensionare Cena. Le sue ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 dicembre 2021)è un 16 volte campione del mondo e ha portato la compagnia sulle sue spalle per tutta l’era PG. Dal 2017, è diventato un part-timer in ed è apparso sporadicamente a causa dei suoi impegni a Hollywood. Nelle ultime due settimane,è stato impegnato in una storyline con il presidente della WWE Vince McMahon.ha avuto una solida esperienza nel main roster finora, avendo sconfitto Jeff Hardy, affrontato Big E per il WWE Championship e ora è coinvolto in una storyline con il Chairman. Mentre parlava con Alternative Sport, gli è stato chiesto se preferirebbe fare squadra cona WrestleMania e vincere i tag team championships o ritirarlo.ha chiarito che vuole pensionare. Le sue ...

