Arriva il primo Hotel 5 Stelle con Spa, Solarium, piscina interna ed esterna e suite in Collina Verde (Di sabato 11 dicembre 2021) Clusone. Un fine anno col botto per l’amministrazione di Clusone e due grossi progetti che stanno venendo avanti: “È partito un grosso cantiere in Collina Verde – spiega il sindaco Massimo Morstabilini – verrà creata una struttura ricettiva con un Hotel 4 Stelle superior o 5 Stelle”. È la prima struttura di questo livello dell’intera zona: “Un’operazione di un privato che ha deciso di puntare sulla qualità e siamo convinti anche noi che mai come ora sia il momento di puntare proprio su questo”. Dovrebbe essere pronto fra un anno e mezzo, un grande Hotel, al piano terra un’ampia reception, una grande piscina metà coperta e metà scoperta ma comunicanti, nel prato sulla Collina un immenso Solarium, una Spa, un grande bar in terrazza da ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) Clusone. Un fine anno col botto per l’amministrazione di Clusone e due grossi progetti che stanno venendo avanti: “È partito un grosso cantiere in– spiega il sindaco Massimo Morstabilini – verrà creata una struttura ricettiva con unsuperior o 5”. È la prima struttura di questo livello dell’intera zona: “Un’operazione di un privato che ha deciso di puntare sulla qualità e siamo convinti anche noi che mai come ora sia il momento di puntare proprio su questo”. Dovrebbe essere pronto fra un anno e mezzo, un grande, al piano terra un’ampia reception, una grandemetà coperta e metà scoperta ma comunicanti, nel prato sullaun immenso, una Spa, un grande bar in terrazza da ...

Advertising

gualtierieurope : Dopo quasi due anni di dolorosa detenzione, finalmente arriva la scarcerazione di #PatrickZaki. Una bellissima noti… - rojaskins : RT @mazikeenduval: Vuoi farmi fuori, i fori li evito facile, lei ci va sotto come dopo il primo incontro, poi si chiede perché come con la… - off___gio : @_nikeh__ @FraPoliNord @giadamasiello_ @_gingeer_ @hinatavhyugaaa @marcoildrogato @tdellagreca in un confronto c’è… - KAESDAIMON : RT @mazikeenduval: Vuoi farmi fuori, i fori li evito facile, lei ci va sotto come dopo il primo incontro, poi si chiede perché come con la… - Ilikepuglia : Circolo Vela Bari, Giuseppe D'Amato arriva quarto al primo campionato italiano Match Racing eSaling… -