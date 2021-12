Alberto di Monaco ormai è allo stremo: “lasciatela in pace” | L’appello che preoccupa (Di sabato 11 dicembre 2021) Alberto di Monaco ed il compleanno dei figli senza la loro mamma. Una giornata così importante da passare in dolorosa solitudine, senza la sua consorte. Il suo angoscioso appello. Alberto di Monaco-Altranotizia10 dicembre 2014. A Monaco quarantadue colpi di cannone hanno annunciato la nascita dei figli del principe Alberto II e della principessa Charlene. Lei ha dato alla luce prima una bambina, Gabriella e due minuti dopo un maschio, il futuro erede al trono Jacques. Oggi i gemellini compiono 7 anni e la loro mamma ha inviato loro un dolcissimo post su Instagram: “Buon compleanno figli miei. Grazie Dio per avermi benedetta con due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Con amore, mamma“. Per Alberto di Monaco un’altra ... Leggi su altranotizia (Di sabato 11 dicembre 2021)died il compleanno dei figli senza la loro mamma. Una giornata così importante da passare in dolorosa solitudine, senza la sua consorte. Il suo angoscioso appello.di-Altranotizia10 dicembre 2014. Aquarantadue colpi di cannone hanno annunciato la nascita dei figli del principeII e della principessa Charlene. Lei ha dato alla luce prima una bambina, Gabriella e due minuti dopo un maschio, il futuro erede al trono Jacques. Oggi i gemellini compiono 7 anni e la loro mamma ha inviato loro un dolcissimo post su Instagram: “Buon compleanno figli miei. Grazie Dio per avermi benedetta con due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Con amore, mamma“. Perdiun’altra ...

