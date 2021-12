Addio a Michael Nesmith, cantante dei Monkees (Di sabato 11 dicembre 2021) Michael Nesmith, cantante, chitarrista e compositore del gruppo “The Monkees”, è morto all’età di 78 anni. L’annuncio è giunto attraverso una dichiarazione divulgata dalla sua famiglia, nella quale si legge che il musicista si è spento “nella sua casa, circondato dai suoi cari, pacificamente e per cause naturali”. Un portavoce dell’etichetta discografica Rhino ha chiarito ai microfoni di BBC News che l’artista se ne è andato per via di un’insufficienza cardiaca nella sua abitazione di Carmel Valley, in California. A proposito dei The Monkees, nel 2012 Michael Nesmith ha dichiarato a “Rolling Stone” che “eravamo ragazzi con i nostri gusti musicali ed eravamo più felici di eseguire canzoni che ci piacevano – e/o che avevamo scritto – piuttosto che canzoni che ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021), chitarrista e compositore del gruppo “The”, è morto all’età di 78 anni. L’annuncio è giunto attraverso una dichiarazione divulgata dalla sua famiglia, nella quale si legge che il musicista si è spento “nella sua casa, circondato dai suoi cari, pacificamente e per cause naturali”. Un portavoce dell’etichetta discografica Rhino ha chiarito ai microfoni di BBC News che l’artista se ne è andato per via di un’insufficienza cardiaca nella sua abitazione di Carmel Valley, in California. A proposito dei The, nel 2012ha dichiarato a “Rolling Stone” che “eravamo ragazzi con i nostri gusti musicali ed eravamo più felici di eseguire canzoni che ci piacevano – e/o che avevamo scritto – piuttosto che canzoni che ci ...

