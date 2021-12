X Factor 2021, trionfa Baltimora in una finale ricca di emozioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Baltimora alza il trofeo al cielo: vittoria per il giovane produttore nella squadra di Hell Raton che a sopresa batte gIANMARIA Ancora non ci crede perché la musica è qualcosa che ha sempre fatto per lui. Questo il concetto espresso da Edoardo Spinsante meglio conosciuto come Baltimora e da ieri anche come il vincitore dell’edizione 2021 di X Factor. Baltimora trionfa a X Faxtor (foto Facebook)Il cantante di Ancora è salito sul gradino più alto precedendo gIANMARIA della squadra di Emma, dato come super favorito per la vittoria finale. L’ordine degli altri finalisti è Bengala Fire guidati del team Manuel Agnelli e Fellow (Federico Castello) di Mika. In vincitore è roster di Hell Raton che così ritorna al successo dopo l’edizione 2020 quando per la sua ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021)alza il trofeo al cielo: vittoria per il giovane produttore nella squadra di Hell Raton che a sopresa batte gIANMARIA Ancora non ci crede perché la musica è qualcosa che ha sempre fatto per lui. Questo il concetto espresso da Edoardo Spinsante meglio conosciuto comee da ieri anche come il vincitore dell’edizionedi Xa X Faxtor (foto Facebook)Il cantante di Ancora è salito sul gradino più alto precedendo gIANMARIA della squadra di Emma, dato come super favorito per la vittoria. L’ordine degli altri finalisti è Bengala Fire guidati del team Manuel Agnelli e Fellow (Federico Castello) di Mika. In vincitore è roster di Hell Raton che così ritorna al successo dopo l’edizione 2020 quando per la sua ...

