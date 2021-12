Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno ancora di emergenza covid in primo piano le reti nazionali si attesta a 1,18 in l’incidenza è ancora in salita in Italia 176 casi per 100.000 abitanti aumentano i ricoveri l’occupazione delle terapie Intensive sono 20 le regioni e province a rischio moderato in forte aumento Inoltre nuovi casi non associati a catena di trasmissione questo quanto emerge dal rapporto dell’istituto superiore di sanità con i dati principali del monitoraggio settimanale della cabina di regia scende lievemente li invii CRT a livello nazionale nel periodo 16 29 novembre 20 medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 mentre 1,20 La settimana precedente al di sopra della soglia epidemica è in diminuzione ma ancora sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato ...