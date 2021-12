Uà | Claudio Baglioni su Canale 5 | gli ospiti della seconda puntata per Uomo di varie età

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani sera, sabato 11 dicembre, andrà in onda in prima serata su5 il secondo appuntamento del concerto evento di: Uà –dietà. Il programma tv, un racconto di vita vera e arte varia, è un vero e proprio life-show per la tv ideato, scritto e interpretato dallo stesso. Tre serate-evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. Glisi alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa ...

Sabato 11 dicembre in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con "Uà - Uomo di varie età", il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni.