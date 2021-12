Ricciardi: “Covid durerà per tutto il 2022” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bisognerà fare i conti col Covid per tutto il 2022. “Dobbiamo essere attenti. E dobbiamo capire che questa pandemia purtroppo, per il fatto che ancora non abbiamo vaccinato tutta la popolazione mondiale, rimarrà per tutto l’anno prossimo”, dice Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. All’Adnkronos Salute l’esperto si esprime così sul quadro dell’epidemia di Covid in Italia. I contagi aumentano, con oltre 20mila nuovi casi segnalati oggi. Questa situazione, dice Ricciardi, “ci induce a lavorare bene per proteggerci in casa nostra, ma anche per far sì che la protezione venga data a tutto il mondo: finché tutto il pianeta non sarà al sicuro nessuno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bisognerà fare i conti colperil. “Dobbiamo essere attenti. E dobbiamo capire che questa pandemia purtroppo, per il fatto che ancora non abbiamo vaccinato tutta la popolazione mondiale, rimarrà perl’anno prossimo”, dice Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma. All’Adnkronos Salute l’esperto si esprime così sul quadro dell’epidemia diin Italia. I contagi aumentano, con oltre 20mila nuovi casi segnalati oggi. Questa situazione, dice, “ci induce a lavorare bene per proteggerci in casa nostra, ma anche per far sì che la protezione venga data ail mondo: finchéil pianeta non sarà al sicuro nessuno ...

