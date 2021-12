Quirinale | Malan FDI a iNews24 | “Draghi al Quirinale? Meglio le elezioni”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sono molti i leader politici che in questi giorni ospiti ad Atreju vi stanno “corteggiando” e lanciando segnali distensivi: da Di Maio che ha detto di fidarsi più di Meloni che di Salvini, a Letta che ha dichiarato di volervi coinvolgere nella discussione per il. Cosa significano secondo lei questi endorsment? “È una cosa L'articolo proviene da Inews.it.

... ma col garbo e la prudenza che si attagliano ai politici navigati Lucio, senatore di ... Sia ad Atreju che in altre sedi, Letta ha aperto a FdI per la partita del. Siete pronti al ...... dell'antico leghista dissidente Lucio, della ex presidente della Regione Lazio, Renata ... ma con l'accordo di tutti Il problema non è se Mario Draghi va al, ma chi va al...Intervista esclusiva per iNews24 al senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, sui possibili scenari verso il Quirinale ...Dopo l'apertura del segretario dem al coinvolgimento di FdI sull'elezione: "Ci riconosce come soggetto politico con cui confrontarsi" ...