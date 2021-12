NBA 2021-2022, i risultati della notte (10 dicembre): a LeBron James non basta la centesima tripla doppia. Ok Jazz e Spurs (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la scorpacciata di 13 partite della notte passata, in questa di incontri ce ne sono stati “solo” tre. Nonostante questo, si sono viste diverse cose interessanti, a cominciare da due triple doppie inutili ai fini del successo finale e terminando con due ulteriori successi piuttosto netti. Una di queste triple doppie la realizza LeBron James, è la numero 100 della sua carriera (20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist), ma questo, unito ai 22 di Anthony Davis, non basta ai Los Angeles Lakers (13-13) per vincere. I Memphis Grizzlies (15-11) non li fanno infatti passare sul proprio parquet, superandoli per 108-95. L’allungo decisivo si verifica a metà terzo quarto. Rilevanti i 25 punti di Jaren Jackson, così come i 23 di Desmond Bane. Gli Utah Jazz (18-7) non fanno sconti ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo la scorpacciata di 13 partitepassata, in questa di incontri ce ne sono stati “solo” tre. Nonostante questo, si sono viste diverse cose interessanti, a cominciare da due triple doppie inutili ai fini del successo finale e terminando con due ulteriori successi piuttosto netti. Una di queste triple doppie la realizza, è la numero 100sua carriera (20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist), ma questo, unito ai 22 di Anthony Davis, nonai Los Angeles Lakers (13-13) per vincere. I Memphis Grizzlies (15-11) non li fanno infatti passare sul proprio parquet, superandoli per 108-95. L’allungo decisivo si verifica a metà terzo quarto. Rilevanti i 25 punti di Jaren Jackson, così come i 23 di Desmond Bane. Gli Utah(18-7) non fanno sconti ai ...

