Manuel Bortuzzo si dichiara a Lucrezia Selassié e ammette gli errori

(Di venerdì 10 dicembre 2021)siDopo i continui tira e molla di questi mesi, tra baci e litigate, persembra essere arrivato un nuovo punto di svolta per quel che riguarda il loro rapporto. Ebbene sì, dopo le nomination ai danni della Princess (crollata poi in lacrime) e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Manuel Bortuzzo si dichiara a Lulù: “Non mi sei indifferente” (VIDEO) #gfvip - Lella62895497 : “Notte di fuoco al GF Vip”: tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè esplode la passione. La reazione di Aldo Montano no… - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo torna da Lulù Selassié: le importanti parole del nuotatore e la pioggia di baci tra i due! - Vane08314084 : @LGrullita Sara contento bortuzzo senior che Manuel parla di lulu con Sophie che é la ragszza con la quale Aveebbe… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo torna da Lulù Selassié: le parole del nuotatore #manuel #bortuzzo #torna #lulù #selassié… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Al GF Vip,e Lulù Selassié hanno trascorso la notte a parlare e poi a baciarsi. Andiamo a scoprire che cosa è successo ai due concorrenti non appena si sono trovati per caso in corridoio. foto: ...' Queste le parole dia Lulù Selassiè , riportate da Blogtivvu . Sembra proprio che il nuotatore si sia dichiarato e arreso ai suoi sentimenti per la principessa etiope ma a ...Dopo settimane di litigi, discussioni, insulti e nomination torna il sereno al Gf Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo il massaggio hot che il nuotatore ...Tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip la storia d’amore dovrebbe essere finita per volere di Manuel, ma spesso i due si riavvicinano per alcuni gesti d’affetto.