LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | si scende in pista con la FP1! Comincia il duello Verstappen-Hamilton

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33: Sul tracciato anche i grandi rivali,, con le soft. Per Leclerc test aerodinamici. 10.32: 10.32: InRaikkonen, Ocon, Leclerc con i rastrelli (test aerodinamici), Bottas (soft), Giovinazzi, Mick Schumacher e tutto il resto del gruppo. 10.32: Attualmente ci sono 26°C in aria e 38°C sull’asfalto. Temperature, come detto, che saranno da valutare visto e considerato che questa FP1 si disputerà in condizioni più calde, pertanto i riscontri rischiano di essere poco significative. 10.31: Sarà l’ultimo round per Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen in Alfa Romeo ed è molto bella la dedica di Antonio a Kimi con un casco a tema: Time to celebrate a legend, time to thank a true friend #Kimi #Legend #Thankyou pic.twitter.com/6DutZvPb2i — ...