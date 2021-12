LIVE F1 | GP Abu Dhabi in DIRETTA | classifica tempi FP1 Verstappen in testa | 3° Hamilton Si riparte alle 14 00

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA IN TV E STREAMING DELLE PROVE LIBERE LAED I RISULTATI DELLE FP1 LA CRONACA DELLE FP1 11.42: E’ tutto per questa, appuntamento14.00 per la FP2. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Don’t miss any of the action this weekend Set those alarms #F1 #AbuGP pic.twitter.com/tSWLJ6DEeK — Formula 1 (@F1) December 9, 2021 11.40: Per quanto riguarda la Ferrari, Leclerc si èto in ottava posizione a 0?837 dal vertice e Sainz a 0?887. Molto vicini i due alfieri di Maranello, con Charles che però ha fatto vedere delle buone tornate con benzina a bordo sotto l’1’30”. Vedremo se questo rendimento si confermare nella FP2 che sarà caratterizzata da delle condizioni ...