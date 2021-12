Le intellettuali di Piazza Vittorio, Chiara Becchimanzi firma una riscrittura esplosiva (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le rivisitazioni di testi classici in chiave contemporanea sono spesso bene accette di questi tempi a teatro, eppure la domanda ci sentiamo di porre è questa: sono efficaci nel trattare i temi della contemporaneità? Non possiamo rispondere in assoluto ma ci ha decisamente convinti “Le intellettuali di Piazza Vittorio” della compagnia Valdrada – regia di Augusto Fornari – riscrittura de “Le intellettuali” di Moliere firmata da Chiara Becchimanzi. Oltre alla capacità di mettere su carta – e poi interpretare – materiale fresco che comunque strizza l’occhio alla consuetudine molieriana di prendersi gioco delle esagerazioni, la compagnia Valdrada ha messo in scena il contemporaneo adottando un variegato sistema di codici espressivi che proietta il mondo ... Leggi su funweek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le rivisitazioni di testi classici in chiave contemporanea sono spesso bene accette di questi tempi a teatro, eppure la domanda ci sentiamo di porre è questa: sono efficaci nel trattare i temi della contemporaneità? Non possiamo rispondere in assoluto ma ci ha decisamente convinti “Ledi” della compagnia Valdrada – regia di Augusto Fornari –de “Le” di Moliereta da. Oltre alla capacità di mettere su carta – e poi interpretare – materiale fresco che comunque strizza l’occhio alla consuetudine molieriana di prendersi gioco delle esagerazioni, la compagnia Valdrada ha messo in scena il contemporaneo adottando un variegato sistema di codici espressivi che proietta il mondo ...

