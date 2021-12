Inchiesta Altreconomia, il greenwashing di Amazon sta distruggendo il Piemonte (Di venerdì 10 dicembre 2021) Amazon si prepara a costruire in Piemonte due poli logistici, e secondo un’Inchiesta di Altreconomia si porterà via migliaia di metri quadri di terreni agricoli elargendo compensazioni al limite del ridicolo Come abbiamo avuto modo di notare non molto tempo fa, Amazon è riuscita a creare un’immagine estremamente positiva di sé, sfruttando una serie di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 10 dicembre 2021)si prepara a costruire indue poli logistici, e secondo un’disi porterà via migliaia di metri quadri di terreni agricoli elargendo compensazioni al limite del ridicolo Come abbiamo avuto modo di notare non molto tempo fa,è riuscita a creare un’immagine estremamente positiva di sé, sfruttando una serie di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

DottorZivalo : RT @laperlaneranera: #Servizio #Idrico #Privato,(95%) aumenta indebitamente i costi. La #Morosità non è ‘Costo’ ma un ritardo nel pagamento… - laperlaneranera : #Servizio #Idrico #Privato,(95%) aumenta indebitamente i costi. La #Morosità non è ‘Costo’ ma un ritardo nel pagame… - irachetirigira : ?? per i fatti della Diaz ma con implicita condanna dei responsabili, chiamati a risarcire civilmente le vittime pe… - lmartinelli80 : RT @altreconomia: La ricetta della tradizione dell'aceto balsamico è stata piegata a una logica industriale: l’#Aceto balsamico di Modena I… - altreconomia : La ricetta della tradizione dell'aceto balsamico è stata piegata a una logica industriale: l’#Aceto balsamico di Mo… -