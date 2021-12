Il caporalato e le donne | le più sfruttate tra gli sfruttati

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il 13 luglio 2015 una tragedia ha riacceso i riflettori sulin Italia e sulle correlate condizioni di lavoro. Paola Clemente, infatti, è stata stroncata da un infarto mentre lavorava all’acinellatura dell’uva, in Puglia. Da sempre impiegata nei campi, Clemente abitava a San Giorgio Jonico e, ogni giorno, prendeva l’autobus alle 3.30 di notte per raggiungere il campo di Andria, a 160 chilometri di distanza. Quando non erano previsti straordinari, la sua giornata lavorativa proseguiva fino alle 15.30, cui seguivano, come all’andata, altre due ore di autobus. Quando è mancata, Paola Clemente aveva 49 anni, un marito e tre figli. Grazie all’intervento della CGIL locale, però, la sua morte non è passata inosservata, e la Procura di Trani ha deciso di aprire un fascicolo apposito, avviando un’inchiesta che ha portato all’arresto di sei persone a ha avuto il merito ...

