I numeri in chiaro della settimana. Taliani: «Decessi aumentati del 59% in sette giorni, trend preoccupante» – Il video (Di venerdì 10 dicembre 2021) I numeri di oggi, 10 dicembre, evidenziano un aumento considerevole dei casi di Coronavirus in Italia, segno che la pandemia corre veloce. Si parla del «20,4 per cento in più di contagi in una settimana mentre per i Decessi l’aumento è ancora più preoccupante con il 59,5 per cento delle vittime in più, sempre su base settimanale». Queste le parole di Gloria Taliani, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, che per Open analizza i dati della settimana. I ricoverati, e più in generale gli ospedalizzati, sono «aumentati dell’1,18 rispetto alla scorsa settimana mentre le terapie intensiva dell’1,1. L’infettività si muove ma la severità dell’infezione si mantiene meno evidente e ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Idi oggi, 10 dicembre, evidenziano un aumento considerevole dei casi di Coronavirus in Italia, segno che la pandemia corre veloce. Si parla del «20,4 per cento in più di contagi in unamentre per il’aumento è ancora piùcon il 59,5 per cento delle vittime in più, sempre su basele». Queste le parole di Gloria, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, che per Open analizza i dati. I ricoverati, e più in generale gli ospedalizzati, sono «dell’1,18 rispetto alla scorsamentre le terapie intensiva dell’1,1. L’infettività si muove ma la severità dell’infezione si mantiene meno evidente e ...

Advertising

andrea_tarta : @DanieleBerghino @Principe_dUcria Assolutamente si. Oggi parliamo di numeri molto piccoli di EV in circolazione, ma… - masmut : @fratotolo2 Gli articoli dovrebbe imparare a leggerli, Francy. 'Giovedì sono stati diagnosticati 589 nuovi casi di… - aishyte : @92Fisico Parliamoci chiaro. L’unica speranza è che i vaccini pregressi diano la possibilità di avere infezioni non… - gattotattoo : @FPanunzi Uno che parla chiaro, che non ha paura a stare fuori dal gregge e che dice le cose come stanno. Desolante… - SmitArianna : Confrontate con le evidenze degli anni passati, i numeri parlano chiaro: qualcosa in termini di sicurezza non torna… -