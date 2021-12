Genoa, Shevchenko: “Salvarci è come vincere la Champions, vogliamo riuscirci” (Di sabato 11 dicembre 2021) “È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby e soprattutto noi che speravamo di fare una bella partita. Abbiamo preso subito gol e da un paio di partite la squadra non è stata brillante, abbiamo regalato il gol. Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, abbiamo creato occasioni ma bisogna iniziare subito così per iniziare bene e finire bene“. Queste le parole di Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ai microfoni di DAZN al termine del derby perso contro la Sampdoria. “In questo momento facciamo fatica – ammette il tecnico -, le caratteristiche di questi giocatori sono queste. Stiamo provando, alla fine siamo andati con il 4-2-3-1 e stiamo cercando di ottenere il massimo da tutti i calciatori. Quando sono arrivato qua ho visto bene il calendario, non mi lamento mai ma abbiamo avuto tante difficoltà con tantissimi giocatori ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) “È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby e soprattutto noi che speravamo di fare una bella partita. Abbiamo preso subito gol e da un paio di partite la squadra non è stata brillante, abbiamo regalato il gol. Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, abbiamo creato occasioni ma bisogna iniziare subito così per iniziare bene e finire bene“. Queste le parole di Andriy, allenatore del, ai microfoni di DAZN al termine del derby perso contro la Sampdoria. “In questo momento facciamo fatica – ammette il tecnico -, le caratteristiche di questi giocatori sono queste. Stiamo provando, alla fine siamo andati con il 4-2-3-1 e stiamo cercando di ottenere il massimo da tutti i calciatori. Quando sono arrivato qua ho visto bene il calendario, non mi lamento mai ma abbiamo avuto tante difficoltà con tantissimi giocatori ...

