Gabbiadini | «Bisogna dare continuità ai risultati Vittoria per D’Aversa»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Manolo, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa: le sue dichiarazioni Manolo, attaccante della Sampdoria, ha parlato al termine del Derby della Lanterna vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI– «È sempre stato nel mirino anche per colpa nostra. È unaanche per lui, noi ci teniamo a lui e quindi sono contento». PROSSIME PARTITE – «ai. Vincere il derby ti dà fiducia, orapensare a domenica prossima perché nulla è scritto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby;, Caputo. Quell'anno il Milan aveva poi vinto il trofeo;invece tornare al 2000, prima stagione come ...... per trovare un ragazzo poco più che ventenne che segna trenta gol in un anno in Serie A... Igor che molla la marcatura suin area di rigore con la Samp; Odriozola fuori posizione e ...Diretta Genoa Sampdoria (risultato finale 1-3) streaming video tv della partita valevole per la 17^ giornata di Serie A. Destro accorcia ma non basta!Il derby della Lanterna parla blucerchiato. La squadra di D'Aversa affonda quella di Scheva. Spettacolo Sampdoria che colora la città e ...