Elmas può esultare | è arrivata la notizia ufficiale sul macedone!

Il Napoli, grazie alla vittoria sul Leicester, si è guadagnato il passaggio del turno in Europa League. Elmas giocatore della settimana La partita è terminata con il risultato di 3-2 in favore dei partenopei e il protagonista della serata è stato Eljif Elmas autore di una doppietta. Il centrocampista macedone si è dimostrato in grande forma e soprattutto ha mostrato di poter essere un sostituto all'altezza in questa situazione di emergenza. Dopo la fantastica prestazione di giovedì sera, è arrivato anche il riconoscimento, da parte dell'Europa League, come miglior giocatore della settimana. Un'ulteriore iniezione di fiducia dopo la bella prova in coppa. Di seguito il tweet: Eljif Elmas = Player of the Week winner! Agree with the order? @hankookreifen #UELPOTW #UEL pic.twitter.com/ONMjORTTME— UEFA Europa League ...

Ultime Notizie dalla rete : Elmas può QUESTIONE DI MODULI - Napoli - Empoli: questione tattica e probabili formazioni L'Empoli attacca con molti uomini e può far male alla difesa azzurra orfana di Koulibaly. Per gli azzurri Ounas ed Elmas hanno dato a Spalletti garanzie importanti e anche nel caso in cui non ...

Il Diamante ora inizia a birllare Napoli, Elmas finalmente decisivo Il piccolo gioiello, però, ha avuto un impatto complicato con la ...che questo sia un ottimo modo per far vedere quanto sia intensa la luce che questo diamante può ...

L'Empoli attacca con molti uomini e può far male alla difesa azzurra orfana di Koulibaly. Per gli azzurri Ounas ed Elmas hanno dato a Spalletti garanzie importanti e anche nel caso in cui non ... Napoli, Elmas finalmente decisivo Il piccolo gioiello, però, ha avuto un impatto complicato con la ...che questo sia un ottimo modo per far vedere quanto sia intensa la luce che questo diamante può ...