Destro spezza il digiuno da gol del Genoa | la statistica

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mattiaha interrotto il lungodi gol del: dopo 439 partite il Grifone torna a segnare Dopo 439 minuti iltorna ad esultare, seppur tiepidamente visto il risultato che sta maturando al Ferraris. Mattiaha infatti segnato il gol del 1-3 contro la Sampdoria, sfruttando un ottimo cross di Cambiaso. 439 – Il gol di Mattiaha interrotto una striscia di 439 minuti senza reti in Serie A per il. Respiro.#Samp #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 10, 2021 Come riporta Opta, infatti, l’attaccante ha segnato dopo 439 minuti didel Grifone dal gol. L'articolo proviene da Calcio News 24.