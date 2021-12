De Laurentiis non ha dubbi: bomba su Spalletti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente De Laurentiis ha parlato all’evento organizzato da Valter De Maggio in onore del libro scritto proprio dal giornalista di Kiss Kiss Napoli. Il patron partenopeo ha elogiato tantissimo Luciano Spalletti nelle sue dichiarazioni. Queste le parole del presidente azzurro in merito al tecnico: Salernitana Napoli Spalletti “Con Spalletti avevi ben investito il tuo denaro, qualcuno non ha avuto la vision per poterlo capire e interpretare. È per questo motivo che dico che Spalletti è sicuramente il miglior allenatore che ho avuto nella mia storia a Napoli”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il presidente Deha parlato all’evento organizzato da Valter De Maggio in onore del libro scritto proprio dal giornalista di Kiss Kiss Napoli. Il patron partenopeo ha elogiato tantissimo Lucianonelle sue dichiarazioni. Queste le parole del presidente azzurro in merito al tecnico: Salernitana Napoli“Conavevi ben investito il tuo denaro, qualcuno non ha avuto la vision per poterlo capire e interpretare. È per questo motivo che dico cheè sicuramente il miglior allenatore che ho avuto nella mia storia a Napoli”.

Advertising

Trmtv : De Laurentiis: “Dalla SSC Bari auguri di un sereno Natale a tutti i baresi, tifosi e non” - gilnar76 : De Laurentiis non ha dubbi: bomba su Spalletti #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - napolista : #DeLaurentiis: «Respinto il ricorso per #Spalletti? Non commento, sennò dovrei partire dalla notte dei tempi» «La… - napolista : #DeLaurentiis: «#Spalletti è il migliore allenatore che ho avuto» Alla presentazione del libro di De Maggio. «Fin… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis: “Spalletti è il miglior allenatore che abbia… -