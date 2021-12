CSKA Sofia-Roma 2-3 | Mourinho | «Risultato è unica cosa positiva di stasera»

Leggi su footdata

(Di venerdì 10 dicembre 2021) «Sono felice perché abbiamo vinto, ma i due gol presi sono inaccettabili. Non è possibile dal 3-0 arrivare al 3-2. La vittoria è l’che mi piace di». Lo ha detto Josécommentando a Sky la vittoria della suain Conference League contro il. «Borja Myoral mi è piaciuto, al di là del gol, anche per l’atteggiamento perché è uno che lavora sempre. La qualità nel suo gioco è stata una delle poche cose che mi è piaciuta nella squadra», ha aggiunto lo Special One riguardo la prestazione dello spagnolo, uno dei giocatori in rosa con meno minutaggio. Sull’aver evitato il turno in più di febbraio, Mou ha ammesso: «Non avremmo avuto la rosa per giocare altre due partite in più, per noi era importante andare agli ottavi. Siamo stati ...