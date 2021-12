Covid, Zingaretti: ”Non credo che la regione andrà in zona gialla, sono ottimista” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Covid, Lazio. Il Governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha recentemente deciso di infondere un po’ di ottimismo per i residenti nella sua regione, dichiarandosi fiducioso che non si passerà in zona gialla se continueranno a rispettare le regole e le restrizioni anche durante il periodo festivo di Natale e Capodanno. Leggi anche: Covid, Mattarella “Senza la scienza il mondo sarebbe in ginocchio” Intanto continuano i controlli serrati in tutta la regione e soprattutto nella Capitale. A partire dallo scorso lunedì 6 dicembre, sono entranti in vigore i nuovi decreti che riguardano l’impiego del Green Pass base e del Super Green Pass. Leggi anche: Roma, controlli anti-Covid serrati: multe salate e sanzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 dicembre 2021), Lazio. Il Governatore dellaLazio, Nicola, ha recentemente deciso di infondere un po’ di ottimismo per i residenti nella sua, dichiarandosi fiducioso che non si passerà inse continueranno a rispettare le regole e le restrizioni anche durante il periodo festivo di Natale e Capodanno. Leggi anche:, Mattarella “Senza la scienza il mondo sarebbe in ginocchio” Intanto continuano i controlli serrati in tutta lae soprattutto nella Capitale. A partire dallo scorso lunedì 6 dicembre,entranti in vigore i nuovi decreti che riguardano l’impiego del Green Pass base e del Super Green Pass. Leggi anche: Roma, controlli anti-serrati: multe salate e sanzioni ...

