Caporalato, indagata la moglie del capo immigrazione del Viminale (Di venerdì 10 dicembre 2021) La moglie del capo del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Viminale, Michele di Bari, e' tra le 16 persone indagate in un'inchiesta per caporalato dei Carabinieri e della procura di Foggia che ha portato all'arresto di cinque persone, due delle quali in carcere.

