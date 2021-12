Bruno Vespa: «Quando ho ospitato un medico che diceva cose senza fondamento, ho troncato la trasmissione». E lo dice a Giletti, che ha portato in tv il dentista col braccio in silicone! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bruno Vespa Sulla presenza dei no vax in tv dice la sua anche Bruno Vespa, che si schiera dalla parte di chi ha deciso di non dare spazio a coloro che portano avanti congetture e teorie complottistiche contro l’unica arma in grado di combattere il Covid: il vaccino. “Non sono per dare uno spazio eccessivo ai no vax, ne ho ospitati in studio i quali hanno confessato di aver paura. A confronto con degli scienziati, però, è stato un dibattito abbastanza pacato. Quando in passato ho ospitato un medico il quale si è permesso di dire alcune cose senza alcun fondamento scientifico, ho troncato la trasmissione: non possiamo creare confusione nella ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 dicembre 2021)Sulla predei no vax in tvla sua anche, che si schiera dalla parte di chi ha deciso di non dare spazio a coloro che portano avanti congetture e teorie complottistiche contro l’unica arma in grado di combattere il Covid: il vaccino. “Non sono per dare uno spazio eccessivo ai no vax, ne ho ospitati in studio i quali hanno confessato di aver paura. A confronto con degli scienziati, però, è stato un dibattito abbastanza pacato.in passato hounil quale si è permesso di dire alcunealcunscientifico, hola: non possiamo creare confusione nella ...

