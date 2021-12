Baiano | “Napoli attento all’Empoli I toscani hanno un asso nella manica”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Ciccioparla del match-Empoli. L’ex attaccante della Fiorentina confidaqualità della squadra di Andreazzoli e avverte Spalletti. Ciccio, ex calciatore, fra le tante, die Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio. “Empoli? Gioca bene a calcio, cerca di imporre il proprio gioco ovunque vada. Ha fatto risultati importanti, come la vittoria a Torino contro la Juventus. Non sarà semplice giocare contro i, anche se ilnonostante le assenze ha fatto vedere cose importanti. Si dovrà vedere cosa succederà nel lungo periodo: ti vengono a mancare dei risultati, dei calciatori e puoi andare in grande difficoltà. Petagna? Andrea ...