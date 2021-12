Variante Omicron, cosa dicono i primi studi Pfizer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per “neutralizzare” i rischi da Variante Omicron basterebbero “tre dosi” di vaccino anti Covid. Questo quanto annunciato dalle farmaceutiche Pfizer e BioNtech, che citano iniziali studi di laboratorio. Intanto, in Italia, sono quasi 100 milioni le dosi totali somministrate. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per “neutralizzare” i rischi dabasterebbero “tre dosi” di vaccino anti Covid. Questo quanto annunciato dalle farmaceutichee BioNtech, che citano inizialidi laboratorio. Intanto, in Italia, sono quasi 100 milioni le dosi totali somministrate. L'articolo proviene da Italia Sera.

