Tartaro | «Osimhen? La prognosi resta invariata | ma ogni giorno sono evidenti i miglioramenti»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sul Messaggero un’intervista a Gianpaolo, primario di Chirurgia maxillo-facciale al Policlinico Vanvitelli di Napoli. È il chirurgo che ha operato Victordopo l’infortunio subito contro l’Inter. Racconta l’intervento, durato più di tre ore, le condizioni di partenza del viso di, la ricostruzione del volto dell’attaccante nigeriano. E parla della«La, ma. Tutto è controllato dal collega Raffaele Canonico, del Calcio Napoli». Sulla possibilità che il nigeriano anticipi i tempi del ritorno in campo indossando una maschera facciale: «È allo studio, ma questo dispositivo non è facile né da ...

Victorsu Twitter. L'attaccante azzurro, Victor, ha postato un messaggio sul proprio profilo Twitter, ecco quanto dichiarato: 'Grazie Dio, ... Una menzione particolare va al Prof, ...Napoli calcio - In mattinata Victorè tornato ad allenarsi per la prima volta al Training Center di Castel Volturno. L'... Una menzione particolare va al prof, che Dio benedica anche lui. ...Al Messaggero: «Victor vorrebbe ricominciare subito a giocare, ma dobbiamo rispettare i tempi tecnici decisi con la società. In settimana eseguirà le radiografie di controllo» ...Quanto manca? Nella testa, dev’esserci il ticchettio dell’orologio, e dinnanzi a sè - adesso, finalmente - c’è quel verde ...