Stasera in tv, Zelig su Canale 5: la scaletta dei comici nell'ultima puntata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questa sera torna su Canale 5 l'ultimo appuntamento di 'Zelig', il programma d'intrattenimento che ha riscontrato molto successo in queste serate andate in onda. Alla guida della trasmissione Vanessa ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Questa sera torna su5 l'ultimo appuntamento di '', il programma d'intrattenimento che ha riscontrato molto successo in queste serate andate in onda. Alla guida della trasmissione Vanessa ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Siete pronti? ?? I mitici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada vi aspettano stasera su #Canale5 e in streaming su Medi… - _Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Siete pronti? ?? I mitici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada vi aspettano stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset I… - TvCircle1 : RT @MediasetPlay: Siete pronti? ?? I mitici Claudio Bisio e Vanessa Incontrada vi aspettano stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset I… - CIAfra73 : Stasera su #Canale5 ultima puntata di #Zelig: tornerà nel 2022? Le indiscrezioni - iamsalvonic : #Zelig ultima puntata, stasera in prima serata su #Canale5 @Zelig_Official -