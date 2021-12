Spalletti | “Politano? Non l’ho messo per una ragione”

(Di giovedì 9 dicembre 2021)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il postpartita di Napoli-Leicester, parlando del mancato ingresso di: “? Volevo inserirlo a gara in corso, ma non ho potuto metterlo perché si è sentito male dopo pranzo. Meno male che Manolas è entrato bene. Anche a gente come Ounas e Malcuit vanno fatti i complimenti, perché non hanno potuto allenarsi molto”.

... Mario Rui, Demme (33' st Manolas), Zielinski, Lozano (45' pt Malcuit), Ounas (18' st Mertens), Elmas, Petagna (25 Ospina, 72 Boffelli, 74 Costanzo, 82 Vergara, 21). All.:. ...A disposizione: 25 Ospina, 72 Boffelli, 2 Malcuit, 14 Mertens, 21, 44 Manolas, 82 Vergara. All.. Leicester (4 - 2 - 3 - 1) 1 Schmeichel; 27 Castagne, 6 Evans, 4 Soyuncu, 5 Bertrand;...Assente, invece, Politano per un malore avuto dopo pranzo e che non era in condizione di poter continuare. Però davanti a degli attaccanti come Ounas, Elmas e Petagna, Spalletti si è sicuramente ...Il Napoli batte il Leicester e Luciano Spalletti al termine del match si è abbandonato ad un tuffo di gioia sul prato del Maradona.