Roma, tre ragazzi specializzati in furti d’auto: in manette dopo un controllo stradale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma. I tre andavano in giro per la città derubando le auto con arnesi specializzati. Molte erano state le segnalazioni di furto giunte alla centrale. Nel corso di un controllo stradale sono stati beccati con la refurtiva a bordo. Leggi anche: Roma, clienti e dipendenti al ristorante senza Green Pass: multe salate e sanzioni durante i controlli La scorsa notte, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati a Ponte di Nona, i Carabinieri hanno controllato numerose autovetture e identificato i relativi occupanti. Durante uno di questi accertamenti, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad una auto con all’interno i tre ragazzi, non residenti in zona. Questi erano apparsi sin da subito molto nervosi per il controllo. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021). I tre andavano in giro per la città derubando le auto con arnesi. Molte erano state le segnalazioni di furto giunte alla centrale. Nel corso di unsono stati beccati con la reva a bordo. Leggi anche:, clienti e dipendenti al ristorante senza Green Pass: multe salate e sanzioni durante i controlli La scorsa notte, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati a Ponte di Nona, i Carabinieri hanno controllato numerose autovetture e identificato i relativi occupanti. Durante uno di questi accertamenti, i Carabinieri hanno intimato l’alt ad una auto con all’interno i tre, non residenti in zona. Questi erano apparsi sin da subito molto nervosi per il. Leggi ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Domani alle 14:30 si giocherà Roma-SPAL di #Primavera1TIM Prenota qui il tuo posto al Tre Fontane! ??… - zerocalcare : Da domani a mercoledi ci sta @piulibri21 a Roma, allego screenshot come i vecchi lo so che non se fa ma non ce la… - CorriereCitta : Roma, tre ragazzi specializzati in furti d’auto: in manette dopo un controllo stradale - IolandaPompilio : @welikeduel @La7tv @mengonimarco No vabbè album meraviglioso. Musicista doc e programma preferito domani non mi sch… - ascochita : RT @CanciAbo: Adesso sento @petergomezblog se mi dice si preciso dove sono stati costruiti i tre impianti che a Roma hanno risolto il probl… -