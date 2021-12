RAZER presenta una ventola RGB magnetica per raffreddare gli iPhone più prestanti

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La multinazionale tecnologicaPhone Cooler Chroma, una nuovadi raffreddamento pensata per i gamer su mobile. NuovaPhone Cooler Chroma – Computermagazine.itUn nuovo accessorio che sicuramente i gamer più accaniti apprezzeranno. Chi utilizza lo smartphone per i videogiochi, avrà sicuramente notato che, per alcuni giochi più impegnativi, il telefono non riesce a reggere sia in termini di batteria che per quanto riguarda la grafica. Spesso, si è costretti ad arrestare qualsiasi azione sul proprio smartphone perché inizia a surriscaldarsi. D’altronde cosa vogliamo aspettarci da un dispositivo che in origine era stato inventato solo per chiamare e ricevere. Oggi, però questa preoccupazione potrà passare in secondo piano. Questo grazie all’invenzione della casa produttrice tecnologica ...