Ounas apre | Elmas fa doppietta | il tris del Napoli sul Leicester

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ounas apre

La squadra di Spalletti avanza in Europa League grazie a una doppietta di Elmas e a una rete di. Guarda gli highlights del 3 - 2 sul LeicesterSila fase dei play off per il Napoli che dovrà giocare contro una terza di Champions League ... Nonostante tutto il Napoli ha vinto col Leicester grazie al gol die la doppietta di Elmas.OUNAS 6,5: Segna il gol del primo vantaggio e costruisce vari spunti molto interessanti. È un’ottima prova, apre più volte la difesa avversaria, è una risorsa per il Napoli. (Dal 63' Mertens 6: Fa un ...La Ssc Napoli, attraverso il sito ufficiale, ha commentato la vittoria degli azzurri contro il Leicester che vale il secondo posto nel girone e l’accesso ai playoff di Europa League: “Andiamo avanti n ...