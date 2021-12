Olivia Rodrigo in concerto a Milano per il “Sour Tour”: ecco quando (Di giovedì 9 dicembre 2021) La cantautrice multiplatino sarà 16 giugno al Fabrique di Milano per la tappa italiana del Tour. L’album di debutto “Sour” è il più ascoltato su Spotify nel 2021 Olivia Rodrigo – Photo credit: Lissyelle LaricchiaMilano – Arriva un altro importante annuncio da parte della cantautrice multiplatino Olivia Rodrigo: la popstar si esibirà infatti con il suo “Sour Tour” anche in Italia per un’unica data giovedì 16 giugno 2022 al Fabrique di Milano, a sostegno del suo album di debutto “Sour”, già certificato Oro nel nostro Paese e per cui la cantante è stata nominata a 7 Grammy Awards. Il disco è anche l’album più ascoltato del 2021 sulla piattaforma Spotify, mentre i singoli “Drivers License” ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) La cantautrice multiplatino sarà 16 giugno al Fabrique diper la tappa italiana del. L’album di debutto “” è il più ascoltato su Spotify nel 2021– Photo credit: Lissyelle Laricchia– Arriva un altro importante annuncio da parte della cantautrice multiplatino: la popstar si esibirà infatti con il suo “” anche in Italia per un’unica data giovedì 16 giugno 2022 al Fabrique di, a sostegno del suo album di debutto “”, già certificato Oro nel nostro Paese e per cui la cantante è stata nominata a 7 Grammy Awards. Il disco è anche l’album più ascoltato del 2021 sulla piattaforma Spotify, mentre i singoli “Drivers License” ...

Advertising

IlContiAndrea : #SpotifyWrapped2021 L'artista più ascoltato nel mondo è per il 2 anno il rapper Bad Bunny, la canzone più ascoltata… - team_world : ???? Olivia Rodrigo in concerto in ITALIA ???? ? Il Sour Tour 2022 farà tappa nel nostro Paese il 16 giugno 2022 a Mil… - Lopinionista : Olivia Rodrigo in concerto a Milano per il 'Sour Tour': ecco quando - 95hottae : Olivia Rodrigo è bravissima ma un po’ troppo sopravvalutata - Ruvo_01 : RT @itsmetheguru: OLIVIA RODRIGO A MILANO IO VORREI TROPPO MA COME UN ?? STO ANCORA ASPETTANDO CHE TAYLOR ESCA UN TOUR CON ALMENO UNA DATA I… -

Ultime Notizie dalla rete : Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo live in Italia a giugno: annunciato un concerto a Milano Un annuncio arrivato a sorpresa che ci ha reso tutti felicissimi! Il prossimo anno Olivia Rodrigo passerà a trovarci in Italia con il Sour Tour che prende il nome dal suo disco di debutto. L'artista statunitense è attesa sul palco del Fabrique di Milan o giovedì 16 giugno 2022. ...

Google 2021: le parole chiave più cercare dagli utenti nel mondo ... Olivia Rodrigo MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow Fancy Like, Walker Hayes MAPA, SB19 Sport Real Madrid CF Chelsea F. C. Paris Saint - Germain F. C. ...

Olivia Rodrigo Sour Tour 2022: le date in Europa Team World "Year in Swipe": il 2021 visto da Tinder Che anno è stato quel che si avvia alla conclusione? Ce lo dice Tinder. La app di dating infatti pubblica "Year in swipe", il report che attraverso i dati riepiloga che cosa è avvenuto nel 2021. I mem ...

Drivers License di Olivia Rodrigo è la canzone più cercata su Google nel 2021 Google.inc ha pubblicato la top 10 delle canzoni più cercate sul motore di ricerca: il primo posto va a “Drivers License” di Olivia Rodrigo ...

Un annuncio arrivato a sorpresa che ci ha reso tutti felicissimi! Il prossimo annopasserà a trovarci in Italia con il Sour Tour che prende il nome dal suo disco di debutto. L'artista statunitense è attesa sul palco del Fabrique di Milan o giovedì 16 giugno 2022. ......MONTERO (Call Me by Your Name), Lil Nas X INDUSTRY BABY, Lil Nas X feat. Jack Harlow Fancy Like, Walker Hayes MAPA, SB19 Sport Real Madrid CF Chelsea F. C. Paris Saint - Germain F. C. ...Che anno è stato quel che si avvia alla conclusione? Ce lo dice Tinder. La app di dating infatti pubblica "Year in swipe", il report che attraverso i dati riepiloga che cosa è avvenuto nel 2021. I mem ...Google.inc ha pubblicato la top 10 delle canzoni più cercate sul motore di ricerca: il primo posto va a “Drivers License” di Olivia Rodrigo ...