Sebino Nela, ex campione d'Italia e campione in generale della Roma , ha tuonato sulla società in una intervista rilasciata a Gazzetta.it pochi minuti fa.

Ultime Notizie dalla rete : Nela che Nela, che attacco ai Friedkin! 1 Un giovedì davanti alla tv, vedendo il presente che scorre davanti agli occhi, pronto a evocargli quel passato così bello che non si può cancellare. Sebino Nela, ex campione d'Italia e campione in generale della Roma , ha tuonato sulla società in una intervista rilasciata a Gazzetta.it pochi minuti fa. Ecco le sue parole ...

Nela: 'La Roma? Mourinho dice una cosa, Pinto un'altra. E i Friedkin stanno zitti' Un giovedì davanti alla tv, vedendo il presente che scorre davanti agli occhi, pronto a evocargli quel passato così bello che non si può cancellare. Sebino Nela, nobile ex, sa raccontare di Roma e Napoli con il piglio burbero dell'innamorato vero, che proprio per questo non fa sconti. Che cosa combineranno le 'sue' ...

Nela: 'Mourinho dice una cosa, Pinto un'altra. E i Friedkin restano zitti' "Io non so se l'allenatore portoghese sapeva che tipo di acquisti sarebbero stati fatti, a meno che davvero questo progetto triennale non preveda una stagione di transizione per poi pensare davvero al ...

Roma, Nela sbotta: “Mourinho dice una cosa, Pinto ne dice un’altra. E i Friedkin stanno sempre zitti” INTERVISTA NELA – Sarà un giovedì importante per Sebino Nela: vedrà, infatti, le sue due ex squadre, Napoli e Roma, giocarsi il futuro europeo. Gli azzurri devono vincere con il Leicester per andare a ...

