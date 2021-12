Marcianise, doppio lutto in città: don Michele e la giovane Elisa muoiono a distanza di poche ore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarcianise (Ce) – Marcianise vive ore di profonda tristezza per una doppia dipartita che tocca, seppure per motivi diversi, l’intera comunità. Se ne sono andati, a poca distanza di ore l’uno dall’altra, don Michele Cicchella ed Elisa Cipullo. Don Michele era parroco a Caserta, ma le sue origini sono marcianisane e qui conserva alcun i suoi familiari e qui è stato sempre molto amato. Elisa era di Capodrise ma frequentava l’istituto Lener di Marcianise, una grande comunità scolastica che l’aveva adottata e la piange come una figlia. “Don Michele era il “parroco del sorriso”, come hanno voluto scrivere i suoi familiari nel manifesto funebre” scrive sui social il sindaco di Marcianise, Antonello ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) –vive ore di profonda tristezza per una doppia dipartita che tocca, seppure per motivi diversi, l’intera comunità. Se ne sono andati, a pocadi ore l’uno dall’altra, donCicchella edCipullo. Donera parroco a Caserta, ma le sue origini sono marcianisane e qui conserva alcun i suoi familiari e qui è stato sempre molto amato.era di Capodrise ma frequentava l’istituto Lener di, una grande comunità scolastica che l’aveva adottata e la piange come una figlia. “Donera il “parroco del sorriso”, come hanno voluto scrivere i suoi familiari nel manifesto funebre” scrive sui social il sindaco di, Antonello ...

Advertising

anteprima24 : ** #Marcianise, doppio #Lutto in città: don Michele e la giovane Elisa muoiono a distanza di poche ore **… - casertafocus : DOPPIO APPUNTAMENTO A MARCIANISE - Inaugurata al palazzo ex monte dei pegni mostra su Leonardo. E in piazza ci most… - casertafocus : DOPPIO APPUNTAMENTO A MARCIANISE - Inaugurata al palazzo ex monte dei pegni mostra su Leonardo. E in piazza ci most… -