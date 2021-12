Lina Wertmüller | una vita per immagini

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 dicembre 2021) È morta nella notte all'età di 93 anni la regista romana. Tra i principali successi cinematografici che segnarono la storia della commedia italiana e furono diretti da lei figurano "Mimi' metallurgico ferito nell'onore" (1972), "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto" (1974), "Pasqualino settebellezze" (1975), per il quale fu la prima donna regista candidata all'Oscar, e ancora "Io speriamo che me la cavo" (1992). Aveva ricevuto il premio Oscar alla carriera nel 2020 e nel 2019 la stella con inciso il suo nome era stata istallata sulla Walk of Fame di Hollywood. A conferma di quanto sia riuscita a conquistare non soltanto il pubblico italiano, ma anche quello internazionale grazie alle sue opere cinematografiche. Il merito è stato anche del suo sguardo: grazie ad ironia e disincanto, dagli anni Sessanta del ...