Le relazioni difettose – «Ora voglio un amore sano e tranquillo Me lo merito»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Getty Images Cara Ester, “l’che mi” sembra un oggetto di mail un po’ pretenzioso e presuntuoso, eppure non posso fare a meno di pensarla così, mentre ti scrivo dalla mia camera in Francia. Sono qui per motivi di studio, dopo aver chiuso una relazione che non soddisfaceva il precedente oggetto. All’inizio, credevo non la soddisfacesse perché il mio era un, senza grandi sbavature e io pensavo di meritarmi unpiù entusiasta, più disinibito ma rispettoso, folle ma razionale, infuocato ma pacato. Un paradosso, insomma. Nella mia storia, io ero la parte che trascinava, lui quella che si faceva trascinare per comodità. E mi andava bene, anche se con lui mi lamentavo spesso di questo; mi andava bene perché, in fondo, io volevo essere solo accondiscesa, come ...