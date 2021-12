Lazio-Galatasaray, Immobile vuole esserci (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non ci sta a stare fuori, nemmeno quando il ginocchio fa i capricci. Ciro Immobile è una macchina da gol e di presenze. Lo dicono i numeri: è diventato il goleador più prolifico della storia della Lazio e in questa stagione, a parte l’infortunio, le ha giocate tutte. vuole provarci anche stasera, nella decisiva sfida di Europa League contro il Galatasaray. Vincendo la Lazio approda direttamente agli ottavi, in caso contrario dovrà passare per gli insidiosi playoff da affrontare contro le terze dei gironi di Champions League. E per evitare fastidiosi rallentamenti Ciro vuole essere in campo. Perché i numeri parlano chiaro, e dicono che senza il suo bomber la Lazio è un’altra squadra. Immobile, capocannoniere del campionato insieme a Vlahovic, è entrato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Non ci sta a stare fuori, nemmeno quando il ginocchio fa i capricci. Ciroè una macchina da gol e di presenze. Lo dicono i numeri: è diventato il goleador più prolifico della storia dellae in questa stagione, a parte l’infortunio, le ha giocate tutte.provarci anche stasera, nella decisiva sfida di Europa League contro il. Vincendo laapproda direttamente agli ottavi, in caso contrario dovrà passare per gli insidiosi playoff da affrontare contro le terze dei gironi di Champions League. E per evitare fastidiosi rallentamenti Ciroessere in campo. Perché i numeri parlano chiaro, e dicono che senza il suo bomber laè un’altra squadra., capocannoniere del campionato insieme a Vlahovic, è entrato ...

Advertising

planetwin365ita : ??Gara delicata tra #Lazio e #Galatasaray: in palio 3 punti per saltare un ostacolo insidioso. La capolista passerà… - LALAZIOMIA : Lazio-Galatasaray, probabili formazioni e ultimi aggiornamenti - 90min - worldbettinqq : @pinetkinlik Lazio 4 1 Galatasaray rudebox1623 @gunnarson46 @casinobukucu @cemil19306119 @bursatexas8… - italiaserait : Lazio-Galatasaray, Immobile vuole esserci - VittorioCampa : Ciro Immobile stringerà i denti ma ci sarà! Il capitano e centroavanti della Lazio questa sera sarà in campo contro… -