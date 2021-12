La Todis Salerno ‘92 torna in campo e vince a Catanzaro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non era facilere ine soprattuttore dopo oltre un mese di interruzione forzata a causa del Covid che ha frenato diverse atlete. La’92 ci è riuscita, non senza soffrire, sbancando il PalaCorvo dicontro le padrone di casa dell’Edilizia Innovativa. Punteggio finale relativamente basso (30-46); le granatine restano imbattute in campionato alla prima di ritorno con 10 punti in 5 partite. Ma devono recuperare altrettante gare del girone d’andata. Le ragazze di coach Aldo Russo hanno lavorato bene in difesa, trovando qualche difficoltà in più invece in attacco. Partenza in grande equilibrio nei primi 10’ e granatine che mettono il muso avanti (8-12). Il secondo periodo si apre con un botta e ...