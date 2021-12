La petizione che fa discutere dopo le due violenze sessuali: 'Carrozze solo per donne, vogliamo viaggiare sicure' (Di giovedì 9 dicembre 2021) In una petizione online su Change.org lanciata da una donna di Malnate, nel Varesotto, è stata chiesta l'aggiunta di Carrozze per sole donne sui treni, dopo che due giovani, un 21 enne italiano e un ... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) In unaonline su Change.org lanciata da una donna di Malnate, nel Varesotto, è stata chiesta l'aggiunta diper solesui treni,che due giovani, un 21 enne italiano e un ...

