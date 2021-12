Intervista a Sandro Gozi | ' Draghi prosegua oltre il 2023 | è il progetto di Renew Italia'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Inorridisco poi quando leggo che Meloni sarebbe europeista ma in senso "confederale", un ossimoro: chi vuole trasformare l'Unione in una confederazione vuole di fatto e di diritto smantellare le basi ...

Advertising

LianaCiccina : 'L’unica idea che ho di Di Maio è di essere un populista disinvolto e spregiudicato, che passa dai Gilet gialli a M… - convivioblog : 'È ora di unificare le forze. C'è bisogno di una aggregazione liberale e socialista che elabori un progetto, ridia… - ilriformista : “Le forze riformatrici e democratiche sono ostaggio dei due blocchi conservatori di destra e di sinistra populista.… - brusco_sandro : @GiampaoloGalli Non è quello del referendum su ''acqua pubblica''? - collettiva_news : Intervista a Sandro Ferri, insieme alla moglie creatore delle @EdizioniEO, un marchio da oltre quarant'anni protago… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Sandro

Il Riformista

Il campo riformista visto dall'Europa e da chi l'Europa la conosce come pochi. La parola aGozi, Renew Europe, eletto al parlamento europeo con En Marche, movimento di Emmanuel Macron ...Il 3 ottobre 2008 Cossiga rilasciò una lunghissimaal quotidiano israeliano Yediot ... Presidente della Repubblica il miticoPertini. Fu l'anno della clamorosa vittoria dell'Italia ai ...Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla fine della gara contro il Liverpool ...“Non so che farò di me dopo quest’intervista… cercherò di andare avanti. Credo che sarà l’ultima intervista che rilascio”. Queste le parole dopo l’intervista rilasciata da Luca Campedelli, presidente ...