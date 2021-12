Il Vescovo di Noto ai bambini: "Babbo Natale non esiste!" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Vescovo di Noto, conosciuto per essere solito cantare brani pop al fine di trasmettere ai giovani il messaggio cristiano, ha detto davanti a molti bambini che Babbo Natale non esiste. Il Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò, al termine del festival delle "Arti Effimere", che ha richiamato nella cittadina siciliana moltissime persone e ragazzi di tutte le età, ha dichiarato che Babbo Natale non esiste e che il suo vestito rosso è stato scelto dalla Coca Cola, suscitando sgomento tra i presenti. "No, Babbo Natale non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari e ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildi, conosciuto per essere solito cantare brani pop al fine di trasmettere ai giovani il messaggio cristiano, ha detto davanti a moltichenon esiste. Ildi, Monsignor Antonio Staglianò, al termine del festival delle "Arti Effimere", che ha richiamato nella cittadina siciliana moltissime persone e ragazzi di tutte le età, ha dichiarato chenon esiste e che il suo vestito rosso è stato scelto dalla Coca Cola, suscitando sgomento tra i presenti. "No,non esiste. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari e ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice ...

Advertising

Corriere : Il vescovo di Noto gela i bambini (e attacca Coca Cola): «Babbo Natale non esiste». Genitori sconcertati - HariSel95300131 : Finalmente uno schiaffo al buonismo @QuinziUgo - EvaMouz : RT @cicciogia: Il vescovo di #Noto a una platea di bambini: 'Babbo Natale non esiste, è solo una favola'. E ora passiamo al figlio della ve… - BenitoAtos : RT @Nonha_stata: Il Vescovo di Noto gela i bambini “Babbo Natale non esiste” Subito dopo gli ha raccontato la storiella di una donna che pa… - lucafaccio : Il vescovo di Noto ai bimbi: «Babbo Natale non esiste» -

Ultime Notizie dalla rete : Vescovo Noto Il Vescovo di Noto ai bambini: 'Babbo Natale non esiste!' Il Vescovo di Noto , Monsignor Antonio Staglianò, al termine del festival delle "Arti Effimere", che ha richiamato nella cittadina siciliana moltissime persone e ragazzi di tutte le età, ha dichiarato ...

Staglianò: "I bimbi sanno che Babbo Natale è il papà o lo zio" Il vescovo della Diocesi di Noto chiarisce ? Staglianò: "I bimbi sanno che Babbo Natale è il papà o lo zio" Leggi altro ...

Staglianò: “I bimbi sanno che Babbo Natale è i papà o lo zio è «Ho detto che Babbo Natale esiste, ma che non è una persona storica come san Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario. Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un’idea più inc ...

Il Vescovo di Noto ai bambini: "Babbo Natale non esiste!" Il Vescovo di Noto, conosciuto per essere solito cantare brani pop al fine di trasmettere ai giovani il messaggio cristiano, ha detto davanti a molti bambini che Babbo Natale non esiste. Il Vescovo di ...

Ildi, Monsignor Antonio Staglianò, al termine del festival delle "Arti Effimere", che ha richiamato nella cittadina siciliana moltissime persone e ragazzi di tutte le età, ha dichiarato ...Ildella Diocesi dichiarisce ? Staglianò: "I bimbi sanno che Babbo Natale è il papà o lo zio" Leggi altro ...«Ho detto che Babbo Natale esiste, ma che non è una persona storica come san Nicola da cui è stato tratto il personaggio immaginario. Ho spronato i più giovani ad avere di Babbo Natale un’idea più inc ...Il Vescovo di Noto, conosciuto per essere solito cantare brani pop al fine di trasmettere ai giovani il messaggio cristiano, ha detto davanti a molti bambini che Babbo Natale non esiste. Il Vescovo di ...