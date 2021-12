Grande Fratello Vip, Karina Kascella: «Schifo di programma. Soleil Sorge è un microbo senza cervello» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Karina Cascella si è scagliata nuovamente contro Soleil Sorge; qualche mese fa l’ex volto di Uomini e Donne se l’era presa con la gieffina per la scena del bacio cinematografico con Alex Belli e Sophie Codegoni. Oggi invece Karina è tornata a criticare il GF Vip per i contenuti che scegliere di mandare in onda... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 dicembre 2021)Cascella si è scagliata nuovamente contro; qualche mese fa l’ex volto di Uomini e Donne se l’era presa con la gieffina per la scena del bacio cinematografico con Alex Belli e Sophie Codegoni. Oggi inveceè tornata a criticare il GF Vip per i contenuti che scegliere di mandare in onda...

Advertising

GrandeFratello : Attrazioni bollenti, rapporti tesi e stati d’animo confusi… l’atmosfera in Casa si fa sempre più scottante ?? Cos’ha… - ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - Steser8 : @AntonelloZedda Sai io faccio il medico, non come te che a malapena avrai la quinta elementare! Torna a guardare il… - peppe844 : #gfvip Grande Fratello Vip 6, giorno 87: commenti al live -